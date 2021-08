Gli azzurri del tennistavolo volano agli Europei sulle ali dei giocatori di Apuania Carrara

BELGRADO – Sono iniziate, a Belgrado, le qualificazioni dell’Italia maschile alla fase finale dei Campionati Europei a squadre di Tennistavolo, che si svolgerà a Cluj-Napoca, in Romania, dal 28 settembre al 3 ottobre.

Una nazionale che ha nel motore ben due atleti, su quattro, dell’Apuania Carrara Tennistavolo: Leonardo Mutti e Mihai Bobocica. I ragazzi guidati in panchina dal tecnico Lorenzo Nannoni fanno parte del girone B, assieme a Isole Faroe, Estonia e Svizzera. Per regolamento la prima nazione di ciascun raggruppamento è qualificata alla fase finale dei campionati europei.

Nel primo incontro di ieri, l’Italia ha battuto per 3 0 le isole Faroe e sia Leonardo Mutti che Mihai Bobocica hanno vinto i loro rispettivi incontri.

Il secondo incontro si è concluso con un altro 3-0 sull’Estonia. Ha aperto il confronto Bobocica, che ha sconfitto per 3-0 (11-6, 11-1, 11-9) Aleksandr Lusin; Niagol Stoyanov ha avuto la meglio per 3-1 (11-6, 11-5, 6-11, 11-7) su Stanislav Strogov e Rech Daldosso ha chiuso la sfida, regolando per 3-0 (12-10, 11-5, 11-6) Vallot Vainula. Nello stesso raggruppamento anche la Svizzera, ha superato per 3-0 l’Estonia e per 3-0 le Isole Faroe.

Nel pomeriggio del 28 agosto alle 16 gli azzurri hanno affrontato gli elvetici, imponendosi per 3-0, qualificando così l’Italia alla rassegna continentale finale; nel dettaglio nel match di apertura Mihai Bobocica si è imposto per 3-1 (4,5,-11,2) su Girod Dorian; nella seconda partita Niagol Stoyanov ha regolato per 3 1 (5,-9,8,6) Cedric.Tschanz, nella terza partita Marco Rech ha prevalso per 3 2 su Pedro Osiro.

Mihai Bobocica – Dorian Girod 3-1 (11-4, 11-5, 11-13, 11-2); Niagol Stoyanov – Cedric Tschanz 3-1 (11-5, 9-11, 11-8, 11-6); Marco Rech Daldosso – Pedro Osiro 3-2 (12-14, 13-11, 11-3, 9-11, 13-11).