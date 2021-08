L’Apuania Carrara Tennistavolo si prepara alla A2 femminile: obiettivo salvezza

CARRARA – Nella stagione agonistica 2021-2022 l’Apuania Carrara Tennistavolo sarà al via anche nel campionato di serie A2 femminile, dopo aver disputato, l’anno scorso, la serie B. Il campionato della serie A2F quest’anno vedrà al via 24 squadre divise in 4 gironi di 6 squadre.

La società carrarese è stata inserita nel girone C assieme a formazioni molto forti e competitive come la 4Mori Cagliari, l’Alfieri di Romagna(FO), Prato, il Kras Sgonico (TS) e il Colognola ai Colli. Motivo per cui l’obiettivo della squadra apuana è la salvezza.

Lo svolgimento del campionato prevede 5 concentramenti, dove in ogni singolo concentramento una squadra disputerà due incontri. Le date previste sono le seguenti: 3 ottobre, 14 novembre, 19 dicembre, 6 febbraio e 20 marzo.

La società carrarese ha cercato di fare il meglio possibile per allestire una squadra in grado di poter giocare per salvarsi. Saranno pertanto al via Ileana Irrera (n 30 delle classifiche nazionali), giocatrice molto valida ed affidabile, che vanta molti anni di esperienza nella serie A2F, una giocatrice sulla quale la società apuana conta molto; Pamela Bellari (n 202 delle classifiche nazionali) e Matilde Bellatalla (anno 2005 e nro 240 delle classifiche nazionali) che disputeranno il campionato con l’obiettivo di migliorare e prendersi le giuste soddisfazioni, per completare la rosa la squadra carrarese sta cercando di trovare le possibili opportunità che offre il mercato.

«Stiamo cercando di fare il meglio possibile per onorare il campionato di Serie A2F e poter raggiungere la salvezza, – dice il presidente Guglielmo Bellotti – questo nuovo contesto ci sta impegnando non poco e speriamo di poter offrire alla città di Carrara nuove ed importanti soddisfazioni».