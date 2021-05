Apuania Carrara tennis tavolo, la formazione femminile si prepara ai play-off di Serie B

CARRARA – Sabato e domenica, a Terni, l’Apuania Carrara Tennistavolo femminile disputerà i play off della serie B che determinano le promozioni in Serie A2. Alla manifestazione di Terni parteciperanno 17 squadre (delle potenziali 20) provenienti da tutta l’Italia, le stesse saranno poi suddivise in 4 gruppo composti 3 da quattro squadre ed uno da cinque squadre, le vincenti di ciascun gruppo accederanno alla serie A2.

La squadra carrarese composta da Pamela Bellari, Matilde Bellatalla e Ioana Corburean, è arrivata seconda nel girone G, conquistando così il diritto a disputare la seconda fase, che determina l’accesso alla serie A2. Le “nostre” atlete nella prima fase hanno disputato 8 incontri e hanno riportato 4 vittorie, 2 pareggi, e due sconfitte per un totale di 10 punti. A titolo individuale Pamela Bellari (attualmente n 208 del ranking nazionale) ha disputato 14 partite con 8 vittorie e 6 sconfitte, pari al 57,1% di vittorie; la giovane Matilde Bellatalla (attualmente n 260 del ranking nazionale) ha disputato 14 partite con 2 vittorie e 12 sconfitte, pari al 14,3%; Iona Corburean ha disputato 16 partite con 16 vittorie, pari al 100%.

Nell’ambiente del sodalizio carrarese si professa molta prudenza, consapevoli che sarà una competizione molto difficile ed articolata data l’alta qualità delle concorrenti, e allo stesso tempo si stanno completando gli ultimi allenamenti affinando i dettagli tecnici.