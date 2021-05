L’Apuania Carrara Tennis Tavolo si preprara ad ospitare il TT Vigevano

CARRARA – Sabato 8 maggio alle ore 18, al palasport di Avenza (rigorosamente a porte chiuse nel rispetto della nota situazione epidemiologica), l’Apuania Carrara Tennistavolo, archiviata la difficile e impegnativa doppia trasferta Sardegna- Sicilia nella quale ha conseguito una vittoria (Cagliari) ed un pareggio (Messina), affronterà il TT Vigevano, squadra già retrocessa che può contare su tre giocatori di buon livello: il moldavo Vitali Deleraico, Nicholas Frigiolini (n.ro 50 del ranking nazionale) e il naturalizzato Kalem Mohammed Amine (n.ro 100 del ranking nazionale); formazione da non sottovalutare.

La compagine carrarese scenderà in campo con la ferma intenzione di portare a casa una vittoria, ma si sa che spesso i testa coda, se non affrontati con la giusta applicazione e tensione mentale, possono creare sorprese, i libri sportivi sono pieni di queste situazioni, per questo motivo nell’ambiente della società apuana regna la prudenza e cautela.

«Sono contento di come è andata questa complessa doppia trasferta e di come si sono comportati tutti i ragazzi sia contro Cagliari che contro Messina, – dichiara il tecnico Alessandro Merciadri – ora necessita pensare all’incontro con Vigevano e cercare di recuperare le energie spese, la concentrazione deve essere massima»

«Ritengo che tutti stiano facendo ampiamente la propria parte, sono soddisfatto di Bobocica, Liventsov, Shibaev, Mutti e Lavergne, e massimo rispetto per gli avversari di turno, che sabato saranno gli atleti di Vigevano» chiosa il presidente Guglielmo Bellotti.