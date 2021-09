Winner Sport Padel Cup al via lunedì 20 settembre. Ecco gli 8 gironi della competizione

MASSA – È tutto pronto al nuovo centro Padel Massa per l’inizio della Winner Sport Padel Cup. Il prossimo 20 settembre, dalle 19 in poi, 32 coppie, divise in due categorie in base al livello di gioco, daranno il via a due settimane all’insegna del padel, per cercare di arrivare alle finali del 5 ottobre.

Come dicevamo, la competizione sarà divisa in Gold e Silver. La prima categoria è quella dedicata al livello di gioco più alto, mentre la seconda a quello intermedio. Le 16 coppie, in ogni categoria, verranno divise in 4 gironi all’italiana per la prima fase del torneo. I primi classificati del girone passeranno immediatamente alla fase ad eliminazione diretta, mentre i secondi e i terzi verranno incrociati per giocarsi gli spareggi e l’accesso ai quarti di finale. Ai finalisti, come premio, arriveranno dei buoni da spendere nel negozio Winner Sport a Massa per articoli da padel. Mentre a tutti i 64 iscritti Consegne in Casa regalerà una speciale maglietta ideata specificatamente per la competizione di Asd Sportivamente.

Di seguito, i gironi Gold e Silver:

GOLD Girone A

Salini/Rebughini

Guadagnucci/Tardelli

Mazzoni/Ricci

Lorenzini/Barenco

GOLD Girone B

De Angeli/Bennati

Maganzi/Tatini

Maccarone/Pardini

Benedetti/Giannecchini

GOLD Girone C

Giorgi/Morandi

Rinaldi/Mancini

Palagi/Giannoni

Pelliccia N./Faconti

GOLD Girone D

Iardella/Venturini

Pelliccia L./Tognocchi

Musettini/Belletti

Salvatori/Viti

SILVER Girone A

Carducci/Santini

Bianchi/Gandolfi

Bonotti/Giorgetti

Dazzi/Del Monte

SILVER Girone B

Baldi A./Antompaoli

Bellé/Morelli

Gabrielli/Del Marco

Lazzoni/Uccelli

SILVER Girone C

Ceragioli/Ricci

Poli/Monaco

Mosti/Bellotto

Biagini/Biagini

SILVER Girone D

Venturini/Angeloni

Dati/Viaggi

Baldi M./Cappè

Poggi/Santucci