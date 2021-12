VOLTERRA – La Pallacanestro Massa è tornata sconfitta dalla trasferta di Volterra di domenica 12 dicembre, contro una squadra decisamente più completa e già attrezzata per contendersi la vittoria del campionato, come dimostra il primo posto nel girone. Nonostante le premesse, la compagine biancorossa si è presentata sul campo con l’obiettivo di proseguire e migliorare il cambio di rotta a livello di mentalità e concentrazione che si era iniziato a vedere a Pisa, ma che è ancora troppo discontinuo.

La prova della superiorità dei padroni di casa è il primo quarto, in cui i massesi sono stati letteralmente sopraffatti dal ritmo imposto dai pisani, che hanno giocato una prima frazione caratterizzata da difesa forte e contropiedi fulminanti, chiudendo con il punteggio di 24-7. Dopo un primo quarto regalato agli avversari, i biancorossi si sono compattati e sono entrati in campo con maggiore grinta e determinazione, per tentare di ricucire lo svantaggio.

I restanti tre quarti, infatti, sono stati caratterizzati da un maggiore equilibrio, anche se Volterra ha sempre dato l’idea di essere in controllo, gestendo il margine che aveva a proprio favore con la rotazione della panchina e gli ingressi dei titolari ad ogni fiammata dei giocatori massesi.

Al termine dei quaranta minuti il punteggio di 72-58 testimonia le difficoltà offensive della squadra massese, complici anche i problemi di falli del proprio capitano Canciello, che lo hanno costretto in panchina per lunghi tratti della partita. Non sono bastati i 23 punti di Panzino e l’ottimo impatto di Valfrè, che ha chiuso con 10 punti. Prossimo impegno domenica 19 a Rosignano contro un’altra squadra in lizza per il salto di categoria, in attesa di poter tornare finalmente a giocare di fronte al pubblico amico.

Tabellino: Panzino 23; Valfrè 10; Quadrella 10; Canciello 8; Borgioli 4; Lombardi 2; Arrigo 1; Campatelli; Simoncini; Rigano; Santacroce; Della Tommasina. Allenatore sig. Della Godenza.