La My Rhythm brilla nelle gare ACSI Toscana-Liguria

Prosegue a gonfie vele l’attività della My Rhythm ASD,le cui ginnaste si sono presentate in grande spolvero in occasione della gara ACSI Toscana-Liguria. Brillano le tre agoniste più giovani: en-plein di ori per Viola Rossi nelle Allieve A2; si alternano sul podio Francesca Bertoneri (oro alle clavette, argento alla palla e bronzo al cerchio) e Margherita Menconi (oro alla palla e bronzo alle clavette), già reduci da una buona prova all-around federale programma LD.In forma anche Nina Ganapini e Beatrice Burchielli, purtroppo senza confronto tra le Junior e le senior,ancora con programma tecnico da consolidare ulteriormente per le prossime competizioni. Podio nell’A2 anche per l’affiatato duo Sara Maffioli e Anna Polini (rispettivamente oro e bronzo e oro ed argento), che assieme alla compagna Martina Contardi affronteranno nel prossimo fine settimana il campionato federale toscano per team.

Negli stessi giorni la Veterana Beatrice Burchielli sarà impegnata in terra veneta come portacolori della squadra lucchese Ritmica Girasole in serie B Gold. Seguirà la partecipazione al Torneo interregionale GRP e fase nazionale, la finale nazionale ACSI e la seconda prova di qualificazione alla finale nazionale del circuito Ritmica Europa: “Ritmica Oltremare”, in cui tutte le atlete agoniste si giocheranno il tutto e per tutto per staccare il pass. Fondamentali, per arrivare competitive ai sopra citati appuntamenti, il supporto tecnico alla responsabile tecnica Martina Opuratori (tecnico di 3° livello della Federazione Ginnastica d’Italia) delle ex-allieve Asia Corsini, Chiara Latorraca e Margherita Orlandi, la Dirigenza, i partner, ma soprattutto le ore concesse all’interno del Palazzetto dello Sport. Grande attenzione rivolta anche al settore promozionale ed amatoriale: sono infatti ripresi i corsi anche nel comune di Luni, oltreché a Carrara ed Avenza. Hanno ben figurato in occasione delle gare non competitive a loro riservate le allieve dei corsi di formativa: nel circuito ACSI Aurora Bicchieri e Marta Francia (doppia fascia oro), Benedetta Caprioli e Vittoria Cucurullo (doppia fascia argento), Maya Gianfranchi (doppia fascia bronzo), Perla Cattabriga (fascia oro) e nel Trofeo Primi Passi GNN le piccole Mia Ella Ganapini, Viola Lazzarini,Alice Montemurro, Clotilde Nicolai.