Padel, il professionista Fontana all’evento Padel Snauweart

MARINA DI CARRARA- Davanti ad una buona cornice di pubblico sabato 11 dicembre si è svolta la manifestazione di presentazione racchette Padel Snauweart presso i campi dell’EMME 34 in Marina di Carrara. Il negozio Padel Mania di Forte dei Marmi ha portato nella struttura del prof. Vitaloni il giocatore professionista Fontana inserito nelle classifiche del World Padel Tour. L’evento è consistito nella prova di tutte le racchette compresa la Junior da bambino con maestro. L’Emme 34 ricorda che sono aperte le iscrizioni per i corsi di avviamento al Padel per bambini e ragazzi delle scuole che si terranno presso la nuova struttura con la collaborazione di tecnici qualificati Padel.