Padel, in campo contro il diabete

Domenica 14 novembre in occasione della Giornata Mondiale per il Diabete si svolgerà una "maratona" di Padel presso il Padel Massa di Via Marina Vecchia il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Giovani Diabetici Apuani

