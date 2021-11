Ritmica Apuana conquista due ori e un bronzo alle prove regionali Silver

CARRARA – Mese di fuoco per la Ritmica Apuana di Carrara. Dopo la lunga preparazione estiva, la sezione agonistica è tornata in pedana partecipando alle prove regionali dei Campionati Silver Fgi.

Domenica 24 ottobre, presso il Palazzetto Comunale Iacopini di Ponsacco (Pisa), si è svolta la terza prova del Campionato Individuale LB. A rappresentare la società carrarese le due allieve Alice Carabetta (LB1 A2) e Sofia Larocca (LB2 A4). Nonostante qualche errore, vengono riconosciuti buoni punteggi che proiettano le due ginnaste sul podio. Carabetta è terza a parimerito, mentre Larocca, prima ed unica ginnasta 2009, registra il secondo punteggio tra tutte le partecipanti LB2.

Domenica 7 novembre a Rosignano (Livorno), è andata in scena la terza prova del Campionato Individuale LD, livello più alto Silver sulla somma di due attrezzi. La giornata è stata aperta dalla categoria A3. In pedana per la Polisportiva Giulia Fusani che si è presentata in questo livello per la prima volta con un programma rinnovato. La nota D non è al massimo, ma l’Esecuzione risulta buona e le permette di raggiungere il sesto posto in classifica. Chiude la giornata Laura Antoniotti classe 2004 (S1) che, dopo quasi due anni di stop, sale sul gradino più alto del podio grazie a due ottime prove con cerchio e clavette.

Prossimo appuntamento in programma è la competizione di rappresentativa Winter Club a Viareggio che vedrà il ritorno in pedana delle ginnaste LC, in panchina dopo uno stop forzato.