Beneficenza, una giornata di Padel per l’Agida

MASSA- Importante evento di beneficenza presso il “Padel Massa“. Durante tutto il 14 novembre, giornata mondiale per il Diabete, l’Associazione Giovani Diabetici Apuani (Agida) in collaborazione con ASD Sportivamente organizzerà una “maratona” di padel dalle ore 09.00 alle 18.00 il cui fine sarà lo stare insieme nello sport e per la beneficenza. Non vedremo spietate eliminazioni dirette ma un girone unico all’italiana con possibilità di giocare più volte all’insegna del divertimento, al termine del quale sarà premiato un solo vincitore: l’Agida. Infatti l’iscrizione alla manifestazione è 20€ a persona e il totale dell’incasso sarà interamente donato ai Giovani Diabetici Apuani.

Ai partecipanti basterà recarsi prima della ore 9.00 presso il Padel Massa, nel rinnovato Centro Giovani di Via Marina Vecchia. Per ulteriori info sull’evento o particolari richieste contattare Luca 3292214762.