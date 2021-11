MASSA – Venerdì 29 è arrivata una sconfitta casalinga per la Pallacanestro Massa all’esordio nel campionato di Promozione Toscana 2021/22, contro una più concreta U.S. Livorno. La partita, terminata con il punteggio di 56-62 e giocata tra le mura amiche del Palazzetto dello sport di via Oliveti a Massa, da un lato lascia l’amaro in bocca per l’occasione sprecata, ma dall’altro alimenta le speranze per la crescita di un gruppo ancora giovane (con un’età media di 22 anni), a cui si sono aggiunti alcuni giocatori di maggiore esperienza nella sessione di mercato estiva.

La squadra di coach Giuseppe della Godenza parte forte nel primo quarto, attaccando con ordine e difendendo con attenzione, assestando il punteggio sul 14-5 nei primi cinque minuti di partita. Sul finire della prima frazione, però, i labronici aumentano il pressing difensivo, limitando la circolazione di palla dei padroni di casa e riportandosi sotto, anche grazie a diversi rimbalzi offensivi e punti rubati su seconde occasioni, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 14-13.

Foto 5 di 9

















Il secondo quarto riparte sulla stessa lunghezza d’onda, con le difese a prevalere sugli attacchi e le squadre a riposo sul 27 pari all’intervallo. Al rientro in campo Livorno inizia ad accumulare un piccolo vantaggio, soprattutto a causa della poca precisione dei padroni di casa dalla lunga distanza, che si accontentano troppo spesso del tiro da tre, senza centrare il bersaglio con continuità e chiudendo il terzo quarto sul punteggio di 38-43.

Nell’ultima frazione di gioco, Massa, dopo essere stata sotto anche di 8 lunghezze a tre minuti dal termine, tenta una stoica rimonta fino a portarsi sul punteggio di 54-58 ad un minuto e mezzo dal termine. A quel punto, però, è emersa la maggiore esperienza di Livorno, che è riuscita a non perdere palla e a subire fallo, segnando tutti i tiri liberi nel momento cruciale del match, chiuso sul punteggio di 56-62.

L’impressione per i massesi è quella di aver perso un’occasione, più per demeriti propri che per meriti degli avversari. E proprio per questo motivo la squadra dovrà ripartire da qui, per crescere come gruppo ed affrontare il prosieguo del campionato con maggiore sicurezza. Lap rossima partita sarà subito derby in casa dei Carrara Legends, martedì 9 novembre alle ore 21.00 alla palestra Dogali di Carrara.

Tabellino: Canciello C. 21, Panzino E. 13, Brizzi M. 12, Lombardi M. 4, Buffoni G. 3, Correa De Oliveira P. 2, Simoncini M. 1, Campatelli D, Hakmi Z, Quadrella T, Rigano L, Santacroce. – Allenatore sig. Della Godenza Giuseppe.

Foto: Gabriele Ciuffi.