Campionati Toscani Cadetti atletica leggera, il team Stracarrara ritorna con ottimi risultati

CAMPI BISENZIO – Si sono svolti sabato a Campi Bisenzio i Campionati Toscani Cadetti Federali di Atletica Leggera, il team carrarese ha schierato 6 atleti tutti impegnati negli 80 mt. piani. Per la parte femminile del Team hanno gareggiato Anna Mosti, Giorgia Passani, Valeria Massa, Francesca Cerbai, Rebecca Dorsaneo e per i maschi Nadir Mohamed Atef.

Buoni piazzamenti per tutti i ragazzi, molti dei quali hanno fatto registrare il personale, frutto di un lavoro continuo che li ha impegnati per tutta l’estate. Fra le belle prestazioni in evidenza quella di Nadir che era accreditato alla gara con l’undicesimo tempo, ha conquistato nelle qualifiche con il personale di 9″88 la finale 8, ed in finale, che si è svolta a poche ore di distanza, in gara con tutti ragazzi più grandi, ha abbassato ulteriormente il suo tempo sugli 80 mt.chiudendo in 9″77 e scalando ancora una posizione in classifica, chiudendo così con un ottimo 7o posto. Il prossimo impegno del Team sarà per domenica prossima a Lucca al Gran Galà degli esordienti dove la squadra si presenterà con ben 15 atleti.