Beach volley, secondo posto tricolore per le due carraresi Zuccarelli e Franzoni

PALINURO (Salerno)- Si sono svolte nella splendida cornice di Palinuro in Campania sul campo “F. Rinaldi” le finali della seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto 2021 di Beach volley. La tre giorni di grande spettacolo, organizzata dalla ASD Battipagliese Volley e dal Comune di Centola Palinuro, ha preso il via giovedì con le qualifiche, mentre nella giornata di venerdì si sono disputate le gare del main draw che sono servite a delineare il tabellone delle finali giocate quest’oggi. si tratat di un altro secondo posto consecutivo e seconda medaglia d’argento, dopo la prima tappa di Bellaria Igea Marina del 18 luglio per la coppia tutta carrarese formata da Agata Zuccarelli e Sara Franzoni che, dopo un ottimo percorso di qualificazione sono state superate in Finale dalle romane Giulia Toti e Jessica Allegretti. La coppia capitolina ha superato quella apuana per 2-0 coi parziali di 21-16 e 21-14. i vincitori di questo secondo appuntamento, oltre a conquistare premi in denaro e punti importanti per la classifica nazionale, si sono guadagnati la canotta “Gold” che indosseranno, da favoritissimi, alle Finali Scudetto in programma a Caorle (VE, 3-5 settembre).