National Trophy 600: rimonta interrotta dalla gomma per Coletti

MISANO- Michael Coletti, impegnato nel National Trophy 600, ha disputato sul circuito di Misano il secondo round del trofeo associato al CIV. Weekend all’insegna della rimonta, caratterizzato da qualifiche che lo hanno visto fuori dalla top 10 e che lo hanno visto conquistare la dodicesima casella sulla griglia di partenza.

Gara di sangue freddo e costanza in quanto la partenza non è stata delle migliori ed è stata caratterizzata dall’eliminazione di 4 piloti che alla prima variante sono entrati in una carambola proprio davanti al pilota carrarese; poi la fase della rimonta che lo porta in in top 10 ma, a causa del deterioramento dello pneumatico posteriore, all’ultima curva ha dovuto cedere il passo all’avversario di tutta la corsa Matteo Bertè. Prossimo appuntamento il 3 e 4 luglio al circuito emiliano di Imola.