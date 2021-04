Gara in rimonta per Michael Coletti al primo round del MotoEstate

VARANO- Il rider apuano Michael Coletti, dopo il round sul tracciato del Mugello, domenica 25 Aprile ha partecipato come “Wild Card” al primo round del Trofeo Motoestate all’Autodromo “Riccardo Paletti” a Varano de’ Melegari (PR). Dopo il difficile weekend della domenica precedente, che ha visto Coletti in difficoltà nelle prove (solo 17° in griglia alla partenza) per poi rimontare fino alla undicesima posizione (settimo nella sua categoria NT600), si è visto un altro weekend all’insegna delle avversità, ma rientrante del processo di crescita di questa stagione.

Partecipante della categoria “Open”, Michele ha corso con la moto non ancora definitiva, ancora alla ricerca della messa a punto e, per trovare il giusto set-up, lui e il suo team hanno deciso di mantenere la configurazione della gara precedente, correndo quindi con gomme usate e con il motore non ancora definitivo, dato che è ancora in fase di preparazione.

Il weekend lo ha visto piazzarsi ancora 17° al via, ma una gara fatta di grinta ed esperienza lo ha portato a rimontare più di dieci posizioni e vedendolo arrivare sesto in volata sotto la bandiera a scacchi. Ora la squadra capitanata da Piero botti farà tappa a Misano per completare la messa a punto e prepararsi alla seconda tappa del National Trophy che si correrà sul circuito romagnolo di Cattolica.