Motociclismo, Michael Coletti all’assalto del National Trophy

Michael Coletti, pilota carrarese, sta per tornare a correre nel National Trophy nella categoria 600 con la squadra Spezia Motors, struttura gestita da Piero Botti e aiutato dal suo tecnico Luca Colleoni. Il trofeo, organizzato dal Moto Club Spoleto, comprende 6 Round che si correranno sui tracciati di prestigio come Mugello (18 Aprile e 29 Agosto), Misano (16 Maggio e 1° Agosto), Imola (4 Luglio) e Vallelunga (10 Ottobre) e vedrà le categorie 1000 e 600 lottare per la vittoria in contemporanea al prestigioso CIV.

Le categorie sono ricche di partecipanti, ben 33 per la categoria 1000 e 33 per la 600. Michael accompagnato dalla famiglia, la fidanzata e i preparatori atletici Walter e Francesco, torna a correre in un torneo che conosce bene: nel 2018 ha raccolto un secondo posto che lo fa sentire fiducioso per questa stagione, sicuro di poter competere per le posizioni di vertice. Una preparazione maturata dalla sua lunga esperienza che lo vede correre fin da giovanissimo, partendo dalle 125 e arrivando appunto nel CIV, categoria Supersport 600.

Coletti è alla fine dei preparativi, i test di gomme e ciclistica hanno dato buone sensazioni ed è pronto a battagliare dopo un 2020 interrotto dalla pandemia.

Foto di Michele Mattei.