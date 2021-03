Montignoso ciclismo, parte la nuova edizione del trofeo Oro riservato alle cicliste professioniste

MONTIGNOSO – Si svolgerà domenica 7 marzo il Trofeo Oro in euro Women’s bike race, gara riservata alle donne professioniste, organizzata dalla Montignoso Ciclismo. L’edizione precedente era saltata proprio alla viglia, causa covid-19. Tante le atlete ai nastri di partenza per il memorial Elisabetta Coli e Lorena Baldi, in rappresentanza delle migliori formazioni nazionali. Per la gara, però, le atlete arriveranno da tutto il mondo con una rapprsentativa della Polonia iscritta.

Confermato il percorso che saprà sicuramente regalare spettacolo: la salita della Fortezza sempre lo scoglio più duro da superare per poter primeggiare nel rettilineo finale. In tutto, saranno 106 i km totali da percorrere: una prima parte più semplice, pianeggiante, composta da un circuito da ripetere 5 volte, mentre la seconda metà decisamente più impegnativa con la doppia salita della Fortezza Aghinolfi, come già ricordato, su cui sarà assegnato il Gpm.

Novità di quest’anno sarà la partecipazione delle ragazze della categoria Juniores secondo anno. Notevole lo sforzo dell’organizzazione per garantire la copertura televisiva in modo da poter offrire lo spettacolo ai tanti appassionati, visto il divieto di partecipazione al pubblico.