Apuania Carrara, espugnata Napoli

Bella vittoria esterna in A1 per l’Apuania Carrara Tennistavolo che domenica ha espugnato il Palavesuvio di Napoli superando nettamente (4-0) la locale squadra del Sant’ Espedito. Apuania Carrara in campo con Mihai Bobocica, Alexey Liventsov e Paul Lavergne allenatore Giancarlo Betti, la formazione napoletana schierava il lituano Benas Skirmantas, Marco Cappuccio e Giuseppe Calarco, allenatore Pasquale Pirone agli ordini dell’arbitro Dario Favorito. La prima partita vedeva di fronte Mihai Bobocica (nella foto) e il lituano Benas Skirmantas. Il punto di forza carrarese si imponeva velocemente per 3-0 (5,5,5), uno a zero per l’Apuania Carrara. Nella seconda partita si affrontavano Alexey Liventsov e Marco Cappuccio, l’atleta apuano si imponeva per 3-0 (2,5,7) portando così l’Apuania sul parziale di due a zero. Nella terza partita Paul Lavergne affrontava e batteva Giuseppe Calarco pre 3-0 (2,10,6), nella quarta partita si affrontavano Mihai Bobocica e Marco Cappuccio ed il “carrarese” di imponeva per 3-0 (10,8,10) per il definitivo 4-0 finale.

Alcune dichiarazioni dei protagonisti . Giancarlo Betti : “ l’incontro ha avuto subito un buon andamento per noi e poi è stato in discesa”- Le parole di Alexy Liventsov ““Che dire, sono molto contento del mio esordio con la società di Carrara “ e per Mihai Bobocica ; “ L’incontro è andato bene, ma il campionato è ancora molto lungo”

Nelle altre partite della giornata si registrano i seguenti risultati. Nel venerdi al suo esordio stagionale a Villa Dante, il Messina ha dominato per 4-0 la Marcozzi Cagliari, priva del portoghese Diogo Carvalho e del russo Mikhail Paikov; sempre venerdi seconda vittoria esterna consecutiva per la matricola Reggio Emilia , che, dopo aver espugnato il campo del Cus Torino, si è ripetuta al Centro Sportivo Bonacossa, per 4-1 ai danni del Milano privo di Matteo Mutti infortunato.

Sabato seconda vittoria in due giorni a Villa Dante per il Messina , che ha sconfitto per 4-1 il Norbello (priva dell’ucraino Zhmudenko) nel recupero della prima giornata, ottimo nelle fila sarde il cubano Jorge Campos, che ha sfiorato la sua seconda doppietta stagionale, sempre sabato si è svolto anche il derby piemontese maschile, che ha messo di fronte, al Palasport di Grugliasco, il Cus Torino e l’A4 Verzuolo .I cuneesi erano favoriti e hanno confermato il pronostico con il punteggio di 4-2. Gli universitari, però, come era già accaduto all’esordio contro il Reggio Emilia , hanno lottato al meglio delle loro possibilità, perdendo con onore per 4-2 .Nella giornata di domenica infine si è svolto anche l’incontro tra Vigevano e Norbello con netta vittoria della squadra sarda per 4-0.

Classifica. Messina 6, Verzuolo 5, Apuania Carrara 4, Reggio Emilia 4, Norbello 4, Cagliari 4, Milano 2,Prato 1, Vigevano 0, Napoli 0, Cus Torino 0.

Il campionato riprenderà il 20 febbraio e vedrà l’Apuania Carrara ospitare il Cus Torino al Palasport di Avenza Carrara.