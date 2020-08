“Fantoniadi” 2020, le gare continuano: ecco come partecipare

MARINA DI CARRARA – È iniziata la stagione estiva dei giochi della gioventù organizzati dall’Asd Atletica Uisp Marina Di Carrara. La prima manifestazione in calendario ha avuto un discreto successo, con un buon numero di partecipanti, ma le gare non sono ancora finite. L’invito è rivolto a tutti e tutte, le date per potersi mettere alla prova sono ancora 3: 19 Agosto ore 9.00; 26 Agosto ore 9.00; 9 Settembre ore 9.00.

L’associazione ricorda il regolamento per partecipare: «Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’entrata del Campo Scuola di Marina di Carrara dotati della propria mascherina, passare alla disinfezione delle mani e accompagnati dai genitori poi potranno proseguire da soli all’interno del Campo dove avverranno le gare. Purtroppo la presenza dei genitori non sarà consentita. Nel nutrito programma delle manifestazioni sarà tenuto conto del distanziamento facendo gare in corsia, per non creare assembramenti. Nella staffetta non sarà previsto il passaggio del testimone, né il tocca mano, ma solo la partenza del compagno di squadra dentro la zona cambio segnalata dai Coni. Alla fine delle manifestazioni i partecipanti riceveranno un diploma di partecipazione con scritti i propri risultati effettuati durante le gare. Vi aspettiamo al Campo scuola di Marina di Carrara. Tecnici: Mauro Fantoni 339 2682681, Sacchi Ebe 339 7518187, Veronica Volpi 347648894, Raffaella Pasti 339 3777145, Anna Nerbi 328 9436273, Marco Paiardi 349 6794800, Arianna Martini 338 4886234».