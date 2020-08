Lorenzo Musetti campione d’Italia con il Park Genova

TODI – Nella giornata di ieri, giovedì 13 agosto, Lorenzo Musetti si è laureato campione d’Italia insieme alla squadra del Park Genova.

Il tennista carrarese, classe 2002, ha recitato un ruolo da protagonista nella vittoria per 4-2 contro il TC Italia Forte dei Marmi di Lorenzo Sonego. Due vittorie per Musetti, una nella prima partita della serie, in singolare, con un netto 6-0/6-0 rifilato ad Edoardo Graziani. La seconda, decisiva, è arrivata nel doppio vinto insieme a Gianluca Mager contro Stefano Travaglia e Marco Furlanetto per 6-2/6-4.

Lo scudetto conquistato sui campi del Tennis Club Todi 1971, luogo anche degli Assoluti Italiani giocati subito dopo la fine del lockdown, è il secondo per la squadra genovese.

Musetti si conferma ancora una volta uno dei più interessanti prospetti del tennis azzurro, nonostante la giovane età. Si avvicina la ripartenza del circuito internazionale pronto a partire per la stagione americana, nel frattempo Musetti si può godere questo importante traguardo.