Viareggio Cup, domattina verrà ufficializzato il calendario dei match

Domani mattina alle 11 al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago avrà luogo la presentazione della 72ᵃ Viareggio Cup e della 3ᵃ Viareggio Women’s Cup. Spazio anche alle novità: verrà infatti annunciata la Viareggio Esports Cup, manifestazione che entrerà nel vivo dal 2023. Nel corso della cerimonia, il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi annuncerà i vincitori dei premi “Roghi”, “Bresciani”, “Scirea”, “Cgc”, “Ondina” e “Gianneschi”, oltre al nome del giocatore che leggerà il giuramento di apertura del torneo. Occhi puntati sulla Carrarese Primavera che conoscerà il suo cammino nella competizione versiliese che prenderà il via esattamente tra una settimana, mercoledi 16 per concludersi mercoledi 30 marzo . Gli azzurrini sono stati inseriti da tempo nel raggruppamento 2 del torneo assieme a Milan, Parma ed agli statunitensi del Westchester. Si tratta della seconda partecipazione della Carrarese alla Viareggio Cup dopo quella di tre anni fa prima del doppio stop al torneo per l’emergenza sanitaria. In attesa delle date e della successione dei match si puo’ già rendere noto che le tre gare del girone di qualificazione che vedranno impegnati i ragazzi di mister Andrea Danesi verranno disputati allo Stadio dei Marmi grazie all’accordo tra il club di Piazza Vittorio Veneto e l’organizzazione della manifestazione internazionale viareggina. Un mese di marzo assai impegnativo per gli azzurrini che non solo hanno nel mirino la Viareggio Cup ma che sono anche chiamati alle gare di andata e ritorno dei playoff del campionato Primavera 4. In questo caso le date sono state già fissate. Avversario il Fiorenzuola. Sabato 12 gara di andata in trasferta sul terreno emiliano mentre il match di ritorno allo Stadio dei Marmi è previsto per sabato 19