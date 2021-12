Stage di Aggiornamento Portieri: “Come allenare il nostro portiere nella difesa dello spazio”

È con immenso piacere che dopo un periodo di sosta forzata Apport, Associazione Italiana Preparatori dei Portieri riparte con gli stage in presenza su tutto il territorio Nazionale. La Toscana, la provincia di Massa Carrara e in particolare lo Stadio dei Marmi, Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara, saranno il palcoscenico dell’evento organizzato da Apport in data 20 dicembre con un relatore veramente d’eccezione, il preparatore dei portieri del Bologna Fc Luca Bucci.

Lo stesso Bucci illustrerà ai presenti che vorranno aderire all’iniziativa una seduta di allenamento con tema: “Come allenare il nostro portiere nella difesa dello spazio”. Il referente provinciale di Apport Matteo Della Bartolomea, a nome di tutta l’Associazione ringrazia pubblicamente la Società Carrarese Calcio, per la concessione dello Stadio, e il ristorante “Ca’ del gusto”, per la disponibilità dimostrata nell‘accogliere i partecipanti alla piacevole serata del post stage. Ci sarà infatti modo, dopo l’allenamento, di approfondire tematiche varie sul ruolo tutti insieme a Mister Bucci.

Per info sull’evento rivolgersi a Matteo Della Bartolomea.