Domenica da incorniciare per gli allenatori massesi pro

E’ stata una domenica eccezionale per due degli allenatori massesi impegnati nei campionati professionistici. La più straordinaria è sicuramente quella vissuta da Aurelio Andreazzoli che, dopo aver battuto la Juve a Torino alla seconda giornata, si è ripetuta ieri contro l’ex prima della classe Napoli al “Diego Armando Maradona”. Uno a zero con rete di Patrick Cutrone al 71′ che proietta la squadra toscana in un’incredibile settima posizione.

Altra grande impresa è quella del Catania di “Checco” Baldini, vittoriosa (2-0 doppietta di Luca Moro) nel derby casalingo contro il Palermo, seconda forza del girone. Un inizio di stagione complicato quello del tecnico apuano nella storica città siciliana a causa di “problemi societari”, la proprietà ha risposto presente, con pagamento stipendi e rassicurazioni varie, e il gruppo squadra ha ringraziato con questa importante vittoria che li fa salire in dodicesima posizione.