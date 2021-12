Serie D, Seravezza esonera Ruvo, al suo posto Massimiliano Incerti

Una voce che girava nell’ambiente calcistico ma che è diventata ufficiale nelle ultime ore. Il Seravezza del presidente Vannucci, dopo la sconfitta casalinga di domenica contro l’Alcione, ha esonerato il tecnico ex Pontremolese Alberto Ruvo e ha promosso dalla Juniores alla prima squadra un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio, Massimiliano Incerti. Attualmente il Seravezza è ottavo in classifica con 19 punti, a + 4 dalla quint’ultima posizione, occupata dal Forli ma anche a -5 dal quinto gradino del podio. Probabilmente la società versiliese ha visto il bicchiere mezzo vuoto e ha deciso di cambiare.

Incredulo il tecnico che ha rilasciato queste parole ai colleghi di Palla al Centro: «Sono rimasto basito e incredulo della decisione presa. Siamo a 20 punti, perché la squadra ne ha fatti 20 sul campo, ottavi in classifica. Questa decisione odierna è stata presa dopo una partita persa su rigore, dopo aver avuto 3-4 occasioni per passare in vantaggio e aver sbagliato un rigore. Se la frase che si usa in questi momenti è “questo è il calcio”… beh io penso invece di poter affermare in tutta franchezza che non è proprio così. Sempre che non si pensasse di aver costruito una rosa per vincere il campionato, ma questo non mi era stato né detto né chiesto».