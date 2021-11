Giovanili Carrarese, ecco le gare del fine settimana

CARRARA-Si apre un nuovo weekend per le selezioni giovanili della Carrarese Calcio. Trasferta sul terreno della Pistoiese per la Primavera 4 di mister Andrea Danesi attuale capoclassifica del torneo a punteggio pieno. Si gioca questo pomeriggio (ore 14.30) sul terreno del “Chiavacci”. Doppio turno di riposo per le formazioni Under Lega Pro Allievi e Giovanissimi anche se i 2007 di mister Gabriele Galeotti saranno impegnati questo pomeriggio sul terreno di Bolzaneto in un’amichevole di lusso contro i pari età del Genoa. Match in Sardegna per quanto riguarda gli Under 14 annata 208 di mister Maurizio Antonucci che se la vedranno con l’Olbia domani mattina alle ore 11.

Il 2009 di Simona Bertoncini (foto) impegnato in un doppio confronto casalingo. Per il campionato Elite 2008 quest’oggi di scena in casa a Fossone contro la Pontremolese (15.15) mentre domani per il campionato Pro contro il Pontedera (ore 12). Gli Esordienti 2010 in casa della Cantera Massese (Montignoso, oggi ore 14.45). Infine i Pulcini 2012 in casa contro Aulla Sport (oggi ore 17) e l’annata 2013 in trasferta sul campo della San Marco Avenza (domani ore 10.30)