Partita per la vita, il presidente Giani: “Bella iniziativa di solidarietà e impegno”

FORTE DEI MARMI- “Ci sono due parole che sono state per gli italiani un faro in questo lungo e duro tempo di pandemia: solidarietà e impegno. Ecco, le ritrovo pienamente nella bella iniziativa promossa dalla Lilt a sostegno dell’attività di prevenzione delle malattie tumorali, che tiene insieme la dimensione della cura e quella dello sport”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta così l’iniziativa la “Partita per la vita”, organizzata dalla Lega italiana lotta ai tumori (Lilt), che si terrà sabato 6 novembre presso lo stadio “Carlo Necchi” di Forte dei Marmi.

L’evento, nato da un’idea del manager calcistico Duccio Chelazzi e da Romina Borraci, avrà inizio alle 15 e vedrà protagoniste quattro

squadre di calcio: “Polizia di Stato”, “Medici e operatori sanitari degli ospedali Versilia e delle Apuane”, “Viva la donna” e infine la

formazione composta da “Attori, artisti ed ex calciatori”. Tra le presenze annunciate Giancarlo Antognoni, Alberico “Chicco” Evani e

Dario Dainelli.

“Nel nostro sistema sanitario – dice ancora Giani – è fondamentale il ruolo della prevenzione e lo abbiamo difeso e sostenuto anche in

questi durissimi mesi della emergenza sanitaria. Iniziative come questa, a cui auguro ogni successo, hanno il merito di contribuire a

far crescere sul tema attenzione e sensibilità nell’opinione pubblica”.

Fonte: www.toscana-notizie.it