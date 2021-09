Romagnano, domani la presentazione ufficiale delle squadre amaranto

Domani pomeriggio grande festa in casa Asd Romagnano Calcio . Presso il campo sportivo “Gino Raffi” di via Mannini la società amaranto ha organizzato ,a partire dalle 17 ,la presentazione ufficiale delle squadre comprese quelle giovanili, tornate finalmente nel club dopo tanti anni di assenza. Cresciuti in poche settimane i numeri delle adesioni al neonato settore giovanile del Romagnano Calcio. Come pronosticabile il club amaranto, forte della collaborazione con l’Accademia Individuale della Tecnica , ha organizzato uno staff tecnico davvero importante riguardante sia allenatori e dirigenti, tra tutti Marco Puppi ed allo stesso tempo sta senza sosta allestendo dalle annate 2016 a quelle 2006 ,squadre numericamente selezionate e di ottima qualità.

Il presidente Roberto Pucci è entusiasta del lavoro svolto dallo staff di via Mannini ed è felice della risposta e della fiducia che sta dimostrando la gente verso questo nuovo ed ambizioso progetto ovvero far tornare a splendere il settore giovanile a Rmagnano dopo una ventina d’anni ormai. In pochissimo tempo il Romagnano ha fatto passi da gigante in tutte le direzioni e molte sono ancora le sorprese in cantiere.

L’appuntamento è fissato per domani alle ore 17 con presentazione di tutte le categorie dalla prima squadra alla Scuola Calcio. Al termine presentazione organigramma societario e progetti futuri.