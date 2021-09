La serie A fa gli auguri al Genoa: c’è anche Marco Rossi

Oggi ,7 settembre 2021 , il Genoa Cricket & Football Club 1893 , il club piu’ antico d’Italia nonchè il primo della città di Genova compie la bellezza di 128 anni. La Lega Serie A, attraverso i suoi canali social ufficiali ha voluto rendere omaggio al Grifone che ha di fatto portato il calcio in Italia. Nell’immagine pubblicata compaiono sei leggende della storia del club rossoblu a cominciare dal fondatore ovvero il medico inglese James Richardson Spensley per passare a Thomas Skuravy, Gianluca Signorini, Diego Milito, Domenico Criscito nonche’ Marco Rossi, la leggenda apuana del Grifone a lungo capitano del Genoa. Per lui 300 presenze in rossoblu e 30 gol. A lui addirittura si attribuiva anche l’appellativo “primo”, chiamandolo Marco Rossi I, per distinguerlo dal difensore Marco Rossi, che tra le varie aveva giocato nell’altra squadra di Genova, la Sampdoria. Tanto leggenda che il 18 maggio 2014 la società ha ritirato la maglia numero 7 in suo onore e Da agosto 2019 è club manager dei rossoblu.