L’Asd Carrarese Giovani vuole fare chiarezza in merito al “caso” Fossone

C’è voglia di fare chiarezza una volta per tutte in casa Asd Carrarese Giovani riguardo al presunto “giallo” gestione del campo di Fossone soprattutto alla luce della dichiarazione da parte di un noto politico locale che alcuni giorni fa sulla carta stampata aveva parlato di una Carrarese Calcio 1908 a cui sarebbe stato addirittura proibito di usufruire del centro sportivo. Da parte della società del presidente Francesco Isoppi nessuna volontà polemica visto che la stessa si è appena vista rinnovare dal Comune fino alla prossima estate l’affidamento del campo che ha in carico dall’agosto 2020, ma solo la scelta di mettere i puntini sulle ‘i’ e provare a risolvere una diatriba che nelle ultime settimane si è fatta davvero intricata ccnsiderate le varie dichiarazioni apparse sulla stampa locale. “Da parte nostra – spiegano dalla Asd Carrarese Giovani – non ci stiamo a essere oggetto di scontri politici. Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei campi ci siamo sempre comportati in maniera corretta attenendoci a quanto stabilito dalla convenzione. Nel frattempo abbiamo già mandato formale comunicazione al Comune per chiarire che l’impianto è a disposizione della Carrarese Calcio 1908 con la quale non resta da fare altro che concordare gli orari degli allenamenti. In futuro poi, se ci sarà un bando siamo pronti a parteciparvi tanto più che già da tempo abbiamo presentato un progetto da 740mila euro di investimenti privati che prevede interventi importanti tra cui la costruzione di un campo a nove, una tribuna da 200 posti, un punto ristoro e tanto altro ancora”.

Questo il comunicato ufficiale apparso sulla pagina Facebook ufficiale della società gialloazzurra.

“Preso atto delle dichiarazioni apparse nelle ultime settimane sui quotidiani locali e sui canali social in merito all’utilizzo del complesso sportivo calcistico di Fossone, l’ASD Carrarese Giovani ribadisce la correttezza del proprio operato nel pieno rispetto degli accordi siglati con il Comune di Carrara, formalizzati nella Convenzione sottoscritta nell’agosto 2020 ed oggetto di rinnovo per la prossima stagione sportiva.

Ribadisce con fermezza l’infondatezza delle dichiarazioni rese da un esponente della politica locale apparsa nei giorni scorsi su un quotidiano, rimarcando la propria riluttanza ad essere utilizzati quale strumento di scontro politico.”