Carrarese-Pescara senza gli Ultras della Curva Nord

Come già annunciato una settimana fa resta attiva la decisione da parte degli Ultras della Curva Nord Lauro Perini di non presenziare alle gare casalinghe.

Il gruppo ha diffuso stamani questo comunicato.

“La Curva Nord Lauro Perini dopo la decisione presa ovvero rimanere fuori nelle partite casalinghe,informa che si ritroverà nei soliti punti di ritrovo,ci saranno panini e birre a partire dalle 15.30 sotto la Nord. Inoltre,vorremmo informare ai presenti all’interno dello stadio di lasciare libero per rispetto Nostro lo spazio in gradinata nella quale ogni domenica (da quattro anni a questa parte grazie al COMUNE abbiamo ancora la Curva Nord chiusa per lavori,maledetti indegni!!!) ci mettevamo abitualmente. Curva Nord Lauro Perini”