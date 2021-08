Per Giacomo Siniega un esordio doc tra i professionisti

Un pareggio a reti inviolate contro la corazzata Modena. Per il difensore carrarino Giacomo Siniega ,acquistato dal Grosseto, un ottimo esordio nel calcio professionistico. Dopo l’esordio assoluto in Coppa Italia con il Campobasso di una settimana fa, anche domenica scorsa allo stadio Zecchini il tecnico dei maremmani Magrini lo ha impiegato per tutti i novanta minuti e Siniega lo ha ripagato con una prestazione davvero brillante se si pensa all’attacco degli emiliani. Tra l’altro all’interno del match è andato in scena anche un singolare derby apuano con il collega massese Nicola Mosti, quest’anno arrivato in prestito al Modena dal Monza. Siniega, classe 2001, che ha già indossato per cinque volte la maglia azzurra (2 volte con la casacca azzurra dell’ Under 16, e tre con l’ Under 15). Precedentemente alla sua esperienza all’Empoli Primavera campione d’Italia, , Siniega ha vestito le maglie di Fiorentina e del Torino. Con quest’ultima gioco’ due anni fa anche ad Avenza al Paolo Deste della Covetta il match di Viareggio Cup. Nel suo percorso con l’Empoli primavera che lo ha portato allo scudetto Siniega ha collezionato da gennaio a giugno ben venticinque presenze contro le sedici in granata e le trentadue in viola Under 17. Domenica il suo primo passo in serie C e tra venti giorni la gara allo Stadio dei Marmi che dista un chilometro da casa sua.

IL TABELLINO DEL MATCH

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro (35’ st Biancon), Fratini (30’ st Piccoli), Cretella, Serena, Marigosu (18’ st Ghisolfi), Arras (35’ st Artioli), Moscati (18’ st Dell’Agnello). A disposizione: Fallani, Scaffini, Verduci, Salvi, Bifini, Perrella. All. Stefani.

MODENA: Gagno, Renzetti (41’ Ponsi), Pergreffi, Armellino (9’ st Di Paola), Mosti (24’ st Duca), Marotta, Ogunseye (24’ st Minesso), Ciofani, Silvestri (9’ st Ingegneri), Gerli, Scarsella. A disposizione: Narciso, Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Giovannini. All. Tesser.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Marco Ferraioli di Nocera inferiore, Ivan Catallo di Frosinone).