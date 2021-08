Enrico Baldini gol, con una super doppietta stende il Crotone

Lo scorso anno ha realizzato con la maglia del Cittadella cinque reti in serie B, due nella regular season ed una fantastica tripletta al Monza di Balotelli ai playoff. Quest’anno, già dopo sole due giornate Enrico Baldini si trova a quota due realizzazioni. Domenica scorsa infatti il forte esterno d’attacco massese classe 1996 con due reti in soli quattro minuti di gioco ha steso il Crotone permettendo ai granata di superare i calabresi per 4-2 e continuare cosi’ a punteggio pieno la marcia in vetta alla classifica. L’esterno d’attacco classe 1996, Dopo l’esordio nelle giovanili di Carrarese e Spezia, è poi cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed opo una trafila in particolar modo nelle March (Ascoli e Fano), ha collezionando lo scorso anno col Cittadella 18 presenze coi veneti e distinguendosi sia nel ruolo di esterno che di seconda punta, tanto da rientrare nei piani del club anche per quest’anno. Per Baldini si tratta di una permanenza nel campionato cadetto, dove ha già militato nel triennio 2016-19 tra Pro Vercelli e Ascoli Calcio con 36 presenze totali. Precedentemente con la maglia dell’Inter ha vinto Coppa Italia Primavera ed anche un’edizione della Viareggio Cup nel 2015, arrivando poi ad esordire in Europa League (2014-15) nello “storico” pareggio a reti bianche contro gli azeri del Qarabag.