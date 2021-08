Giovanili regionali, ecco i gironi delle formazioni apuane

Dopo i vari gironi delle categorie dilettanti ecco ora i raggruppamenti dei campionati regionali giovanili che riguardano le squadre della provincia di Massa Carrara ( in neretto).

________________________

JUNIORES REGIONALI

Girone C : Atletico Carrara, Atletico Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Fossone, Massese, Migliarino, Stiava, Camaiore, Pontremolese, San Filippo, San Giuliano, San Marco Avenza.

_______________________

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Girone F: Aquila Sant’Anna, Capostrada, Castelnuovo Garfagnana, Capezzano, Monsummano, Lido di Camaiore, Margine Coperta, Camaiore, Ponte 2000, Pontremolese, San Giuliano, Seravezza.

_______________________

GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI

Girone A di Merito: Armando Picchi, Capostrada, Capezzano, Lastrigiana, Maliseti, Margine, Navacchio, Tau Calcio, Turano Montignoso, Venturina.

Girone F: Academy Porcari, Atletico Lucca, Forte dei Marmi, Ghiviborgo, Giovani Via Nova, Monsummano, Lido di Camaiore, Montecatini Murialdo, Olimpia, Pietrasanta, San Giuliano, San Marco Avenza.