Arbitri, esordio in serie C per il carrarese Matteo Canci

Sarà il “Romeo Galli” di Imola, una settimana dopo aver ospitato la Carrarese in Coppa, la cornice per l’esordio in serie C dell’arbitro di Carrara Matteo Canci promosso quest’anno in Can C dopo un piu’ che brillante percorso in serie D lo scorso anno. Canci , che sino ad ora in serie D ha diretto sessantuno incontri, dirigerà la gara tra i romagnoli rossoblu e la Lucchese , match in programma domenica 29 agosto alle ore 20.30.

Per quanto riguarda invece la designazione degli azzurri in quel di Pontedera, sarà il signor Enrico Gigliotti (Aia Cosenza). Assistenti: Zanellati (Aia Seregno) e Piatti (Aia Como). Quarto uomo: Perri (aia Roma 1). Per Gigliotti nessun precedente con la Carrarese.