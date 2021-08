San Marco-Massese di Coppa aprirà la nuova stagione 2021/22

Sarà San Marco Avenza-Massese la prima gara stagionale in Coppa Italia per quanto riguarda le formazioni nostrane di Eccellenza. Gli ancora detentori del titolo ovvero i rossoblu avenzini ospiteranno , domenica 19 settembre, i cugini bianconeri di mister Matteo Gassani. Ancora non si sa ovviamente dove si giocherà considerato anche che in quello stesso giorno è in programma allo Stadio dei Marmi il match di serie C tra la Carrarese ed il Grosseto. Successivamente, ovvero domenica 26 settembre entrerà in gioco l’altra squadre del triangolare ovvero la Pontremolese. Mercoledi 6 ottobre poi la data fissata per il terzo match. La vincente del triangolare affronterà al secondo turno la vincente tra Castelnuovo Garfagnana e River Pieve. Il campionato invece partirà domenica 3 ottobre. A giorni è atteso il calendario.