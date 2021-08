Nuove squadre e grandi novità in casa Asd Carrarese Giovani

Dopo aver ottenuto da parte del Comune di Carrara anche per la stagione 2021/22 che si accinge ad iniziare la gestione del centro sportivo di Fossone, in casa Asd Carrarese Giovani si riparte con grande entusiasmo, interessanti progetti e moltissime novità. Si comincia con il battesimo di tre squadre del tutto nuove ovvero la Terza categoria e la Juniores che sono state affidate alla guida di Ivano Gigli oltre alle giovanili del 2007. Proprio per quanto riguarda le annate giovanili i già citati Giovanissimi A 2007 saranno guidati da Paolo Corsi mentre i Giovanissimi B 2008 dal duo composto da Carlo Siniega e Matteo Cucurnia. I mister degli Esordienti A 2009 saranno Gianluca Gabriellini e Roberto Boni. La guida degli Esordienti B 2010 è stata affidata alla mano esperta di Marco Babboni coadiuvato da Andrea Strenta. La Scuola Calcio gialloazzurra, annate 2014, 2015 e 2016 è coordinata da Roberto Nicelli , responsabile anche del settore giovanile , con l’ausilio di Matteo Cucurnia ed Andrea Strenta. Preparatore dei portieri: Angelo Lucetti. Passando all’organigramma societario presidente Dottor Francesco Isoppi, vicepresidenti: Giulio Dell’Amico e Tiziano Franciosi. Addetti alla segreteria: Stefania Musetti e Marco Tonazzini. Custode del centro sportivo e magazziniere: Roberto Vangeli. Dirigenti: Davide Vannucci e Alberto Volpi. Tesoriere: Alessio Strenta. Primo appuntamento sul campo di Fossone sarà la giornata inaugurale della Scuola Calcio riservata alle annate dal 2011 al 2016 che inizieranno ad allenarsi sabato 4 settembre a partire dalle ore 18. Per info Roberto Nicelli 331.6327982, Stefania Musetti 320.0205075.