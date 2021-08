Eccellenza, questo il probabile girone delle cugine apuane

Ancora pochi giorni e poi, giovedi prossimo 26 agosto le tre cugine apuane di Eccelenza conosceranno il loro raggruppamento. Un girone , quello A , che sarà composto da dodici formazioni cosi’ come quello C mentre per il B è previsto l’inserimento del Livorno 1915 di Toccafondi. Per quanto riguarda le promozioni in serie D si effettuerà un triangolare finale tra le vincenti dei tre raggruppamenti con le prime due classificate del triangolare che si giocherà (con gare di andata e ritorno) fra le prime classificate dei gironi; la terza classificata di questo triangolare andrà direttamente agli spareggi nazionali con le altre seconde d’Eccellenza, ai quali accederà anche la vincente del triangolare con gare di sola andata fra le tre vincenti dei play-off (con la “forbice” a 7 punti) dei tre gironi toscani.

Per il capitolo retrocessioni sono previste sette squadre con le ultime due di ogni girone che scenderanno direttamente in Promozione alle quali si aggiunge la peggior classificata al 10° posto dei tre gironi che scaturirà da un triangolare con gare di andata e ritorno a fine campionato (gare di sola andata in caso di emergenza sanitaria o, peggio, in caso di stop classifica di merito fra le tre classificate al 10° posto). Il campionato di Eccellenza inizierà domenica 3 ottobre.

Questo, a meno di sorprese dell’ultim’ora, il girone A di Eccellenza 2021/22.

Camaiore, Castelnuovo G., Lastrigiana, Massese, Pontremolese, Prato 2000, River Pieve, San Marco Avenza, Signa, Tau Altopascio, Vald.Montecatini, Zenith Audax