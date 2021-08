Claudia Cella addetta alla comunicazione della Pontremolese

La nostra collega giornalista Claudia Cella entra nello staff della Pontremolese in qualità di Addetto stampa.

Questo il comunicato del club lunigianese.

“La Pontremolese 1919 è lieta di presentare il nuovo addetto stampa, Claudia Cella.

Claudia, giornalista pubblicista, è collaboratrice del quotidiano online La Voce Apuana e della testata sportiva TuttoMercatoWeb.com. E’ laureata in Finanza, Marketing e Produzione e in procinto di specializzarsi in Marketing e ricerche di mercato. Benvenuta!”