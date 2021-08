Anche per questa stagione va all’Asd Carrarese Giovani il campo sportivo di Fossone

Anche per l’imminente stagione sportiva 2021/22 il campo sportivo di Fossone sarà affidato alla gestione dell’Asd Carrarese Giovani. Alcuni giorni fa infatti il Comune ha messo nero su bianco la proroga per altri dodici mesi della convenzione che era stata siglata la scorsa estate. Come riporta la Nazione per un altro anno sarà dunque ancora la Asd a prendersi cura del campo sportivo dove, almeno fino a pochi mesi fa, si allenavano e disputavano le proprie partite anche le squadre della Carrarese Calcio 1908 . Nel frattempo i rapporti tra le due società sono però diventati decisamente tesi. Come testimoniato dal duro scambio di accuse arrivato tra i rappresentanti dei due club lo scorso giugno sua chi spettasse o meno la titolarità dei campi e per questo ancora non è chiaro se lì potranno tornarci anche i ragazzi di piazza Vittorio Veneto che, nel frattempo, hanno iniziato la preparazione tra la Fossa e il vicino campo ‘Duilio Boni’ gestito dal Don Bosco Fossone. Una vicenda spinosa che colpisce da vicino la quotidianità di centinaia di ragazzi e delle rispettive famiglie e che, in ogni caso, potrà risolversi in tempi brevi. L’impressione è che per scrivere la parola fine sull’intera questione bisognerà attendere almeno l’anno prossimo quando, stando a quanto scrive il Comune nella sua stessa delibera, si dovrebbe tenere un bando per l’assegnazione dell’impianto nel quale potrebbero essere previsti anche importanti lavori di ammodernamento. La stessa Asd Carrarese Giovani nei mesi scorsi aveva rivendicato con forza di avere grandi piani per il futuro dell’impianto e come avesse già da tempo presentato un progetto di ristrutturazione e ammodernamento del complesso sportivo che prevede la realizzazione di una nuova tribuna, di un nuovo campo a 9 e la ristrutturazione del punto ristoro, il tutto attingendo a finanziamenti privati.