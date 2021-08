La San Marco inizia oggi la preparazione estiva

Questo pomeriggio la San Marco Avenza inizia a sudare. Sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta i rossoblu cominceranno a svolgere la prima seduta di allenamento di preparazione in vista della nuova stagione di Eccellenza 2021/22 che inizierà tra circa un mese con le gare di Coppa Italia. Nuovo lo staff tecnico del Leone a cominciare dal mister, Giuseppe Della Bona che ha sostituito Stefano Turi passato alla Fezzanese cosi’ come il vice di Della Bona che è Maurizio Bertocchi.

Questi i convocati da Della Bona per quest’oggi: Cucurnia, De Angeli, Dell’Amico F, Dell’Amico A, Diawara, Doretti, Montecalvo, Mosti, Pinelli, Valori, Ussi, Zuccarelli, Cacchioli. Mancini, Baeza Rosales, Tersigni, Ferri, Viti, Pedrazzi, Tornari, Cacciatori, Raffo, Gallina, Lombardo, Lovera. Gianmarco Gabrielli, per motivi lavorativi, raggiungerà il gruppo a settembre.