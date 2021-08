Giovanili Massese, Paolo Agnesini mister dei Giovanissimi A

Da Carrara a Massa , ed è un ritorno. Mister Paolo Agnesini sarà il nuovo allenatore della selezione bianconera dei Giovanissimi A per la stagione 2021/22. Per Agnesini si tratta di un ritorno agli Oliveti poiche’ aveva già guidato tempo fa gli Allievi Regionali. Questo il comunicato zebrato.

“U.S. MASSESE 1919 si arricchisce di un nuovo e professionale profilo tecnico che andrà a potenziare il nostro nuovo Settore Giovanile con Mister Paolo Agnesini, vecchia conoscenza per i colori bianconeri, infatti già allenatore degli allievi regionali. Il Responsabile tecnico Franchini gli affiderà la squadra Giovanissimi A. Benvenuto Paolo nella famiglia Bianconera.”