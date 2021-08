“Summer Champions League”, alla Covetta è tempo di Finalissime

Tutto pronto al Paolo Deste della Covetta per le Finalissime dell’ormai famosissima manifestazione sportiva della “Summer Champions League” che da piu’ di un mese sta spopolando dalle parti della Covetta a ritmo di otto match a sera. Da stasera le varie formazioni giocheranno per aggiudicarsi la Coppa in palio, sia la Champions League che l’Europa League.

Questo il programma di questa sera (categoria 2009).

Ore 19.30

Finale 3° e 4° posto Europa League

Stella Rossa – Olympiakos

Ore 19.30

Finale 3° e 4° posto Champions

Juventus – Manchester Utd

Ore 20.20

Finale 1° e 2° posto Europa League

Galatasaray – Bayern Monaco

Ore 21.45

Finalissima 1° e 2° posto Champions League

Milan-Fiorentina