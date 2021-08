Accademia della Tecnica , è operativa anche la quarta sede

Dopo aver allenato in queste settimane anche giovani giocatori prof come Gabriele Gori ora in ritiro con la Fiorentina, Alessandro Piu, ex serie A ora alla Pro Patria e Luca Mosti lo scorso anno alla Fermana, l’Accademia Individuale della Tecnica continua ad allargarsi ed assumere connotati regionali . Da quest’oggi infatti la società giallonera ha inaugurato una nuova ed importante sede di allenamento. Dopo quella ormai “storica” di Massa passata dalle Colline Massesi al “Raffi” di Romagnano e quelle di La Spezia (al centro Pianta) e Pontedera (Centro Sportivo Santa Lucia) ecco arrivare quella operativa in Versilia e piu’ esattamente presso lo Stadio “Buon Riposo” grazie alla collaborazione con la società del Seravezza Pozzi (nella foto).

L’Accademia Individuale della Tecnica vanta un parco istruttori altamente qualificato e non solo, perche’ la scuola apre a nuove posizioni cercando altri giovani collaboratoori ed istruttori da formare con l’ormai comprovata metodologia di lavoro che sta raccogliendo risultati ed apprezzamenti da molti addetti ai lavori.

L’Accademia comunica inoltre che la prima seduta di avvicinamento per tutti i ragazzi interessati a conoscere le nuove metodologie di allenamento individuale è gratuita.

Per info segreteria 348 5237256.