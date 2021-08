Per la Asd Carrarese Giovani un grande colpo tecnico: arriva Marco Babboni

Un personaggio sportivo di grande spessore e conoscenza calcistica entra a far parte dello staff tecnico delal Carrarese Giovani,. Si tratta di Marco Babboni che si affianca a Roberto Nicelli con l’obiettivo di seguire da vicino le varie categorie del club gialloazzurro. Intanto l’Asd Carrarese Giovani comunica di aver programmato per la prossima settimana atre due giornate “Open Day” presso il centro sportivo di Fossone. Si parte martedi prossimo 10 agosto alle 18. 30 con una seduta tecnica riservata alle annate 2007 e 2008 mentre il giorno seguente , mercoledi 11 agosto, sempre allo stesso orario spazio ai piu’ piccoli ossia alle annate dal 2011 al 2016. Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici. Roberto Nicelli 331.6327982, Stefania Musetti 320.0205075, Davide Vannucci 333.6704644. I dueOpen Day si terranno come detto a Fossone presso la struttura della società in via Fosdinovo 13, lato mare.