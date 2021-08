La Carrarese lunedi conoscerà sia il suo girone che il calendario

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro definirà, lunedì 9 agosto alle ore 11, la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2021/2022, che vedrà ai nastri di partenza anche gli azzurri di mister Toto’ Di Natale molto probabilmente inseriti nel girone B. Lo ha comunicato con una nota la Lega Pro. Sempre lunedì, alle 19 (diretta Raisport), saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta Tv- Col ripescaggio di Lucchese e Pistoiese aumentano in numero i derby toscani della Serie C 2021/2022, così come le emozioni che, finalmente, i tifosi negli spalti potranno di nuovo assaporare.

“Per entrare allo stadio sarà obbligatorio il Green Pass che certifichi l’avvenuta vaccinazione e penso che sia giusto così – ha spiegato il presidente della Lega Pro Ghirelli nei giorni scorsi ai microfoni di orticalab.it – Chi vuole può non vaccinarsi, vuol dire che la domenica andrà al mare. La salute viene prima di ogni cosa”.