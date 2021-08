Kabashi al Como: “Il primo impatto è stato ottimo”

E’ soddisfatto della propria scelta il centrocampista apuano Elvis Kabashi, passato al Como dopo due ottime annate a Renate. Completato il giro di firme e presentazioni con la società, il classe ’94 ex Juventus ha rilasciato la sua prima dichiarazione ai canali ufficiali della società lombarda: “Sicuramente per me è una grande opportunità e non potrei essere più felice, il primo impatto con la società è stato ottimo, l’avevo già potuta apprezzare da avversario durante le ultime due annate, sono pronto per cominciare”.