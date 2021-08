Gol e spettacolo. Conclusione col botto per la “Summer Premier League”

MASSA-Si è conclusa giovedi sera 5 agosto con una grande serata di festa e premiazioni la “Summer Premier League” organizzata magistralmente presso il centro sportivo del Meeting Place di via Pradaccio a Massa. Tre le Finalissime disputate e tre squadre che hanno conquistato la Coppa della Premier League delle annate 2006, 2007 e 2008. Per quanto riguiarda l’annata 2008 il primo posto finale è andato all’Aston Villa. I “Villans” (nella foto) hanno infatti superato col punteggio di due a uno dopo combattutissimi tempi suplementari i pari età del West Bromwich. Coppa al Southampton invece per quel che riguarda la competizione riservata all’annata 2007. I “Saints” biancorossi l’hanno spuntata sul Chelsea superato col punteggio di quattro a due mentre per l’ultima categoria in gara ovvero l’annata 2006 la vittoria ai calci di rigore dopo una finalissima davvero entusiasmante è andata alla formazione del Leeds che si è imposto sul Charlton dopo che i tempi regolari eed i supplementari si erano conxclusi sul punteggio di parità di tre a tre. Al termine dei tre match premiazioni per tutti compresi i vari miglior giocatori delle finali.

SUMMER CHAMPIONS LEAGUE- Se la Premier ha visto giovedi la disputa della serata conclusiva , per quanto riguarda la Summer Champions League che è in fase di svolgimento presso il centro sportivo della Covetta di Avenza, è invece tempo di semifinali. In questi giorni si stanno svolgendo le semifinali di andata delle varie categorie dal 2009 al 2012 sia per quanto riguarda l’Europa League che per la Champions. Le finalissime di tutti i raggruppamenti e le susseguenti premiazioni sono in programma la prossima settimana dal 10 al 13 agosto.