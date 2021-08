Modena, Nicola Mosti: “Riportare questi colori in Serie B”

MODENA- Il neo acquisto del Modena Nicola Mosti, trequartista massese classe 1998, in un intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, senza giri di parole ha comunicato il suo obiettivo per la stagione alle porte.

Di seguito un estratto della sua intervista: “La Serie C è un campionato difficile, ogni partita sarà una battaglia. Qui mi sto trovando benissimo. Vaira e Tesser, che è un allenatore vincente, mi hanno illustrato il progetto ambizioso e ho subito fatto la scelta giusta. Adesso sono a Modena per fare bene e per riportare questi colori in Serie B”.