Dopo due ottime stagioni con 61 partite giocate e 7 gol segnati, il forte centrocampista massese ex Juventus Elvis Kabashi lascia Renate. Come si legge da tuttomercatoweb.it i nerazzurri, che inizialmente non davano segni di cedimento, hanno trovato l’intesa con il Como che metterà sotto contratto il calciatore per due anni.